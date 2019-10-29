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В Страсбурге в рамках сессии Совета Европы глава ХОГА Светличная выступила по теме развития регионов

вторник, 29 октября 2019, 16:04
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Светличная в Страсбурге Фото: Facebook

Сегодня, 29 октября, в Страсбурге (Франция), проходит сессия Конгресса региональных властей Совета Европы, где принимает участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, как вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, входящая также в состав Бюро Конгресса.

Об этом сообщается на странице главы ХОГА в Facebook.

В ходе заседания рассматриваются состояние местной и региональной демократии в странах - членах Совета Европы, развитие местной демократии и другое. Глава Харьковской области выступала с докладом о региональной политике в Украине.

"Идет конструктивная дискуссия. Есть спорные вопросы, но, несмотря на это, главное, что есть неизменная поддержка территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметила Светличная.

Юлия Светличная была дважды избрана Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в 2026 и 2018 годах. В июне 2017 года по приглашению главы Харьковской области, в Харькове провёл своё выездное заседание Мониторинговый комитет Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Заседание состоялось впервые на территории Украины и получило высокую оценку европейских парламентариев.

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