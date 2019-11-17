Процесс стартовал: появились детали передачи Украине захваченных Россией кораблей

Утром в воскресенье, 17 ноября, в оккупированной Керчи началась подготовка захваченных Россией военных кораблей к передаче украинской стороне.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Очевидцы отмечают, что первым причал Керченского морского вокзала покинул буксир "Яны Капу". Затем причал покинул один из катеров – "Бердянск", на борту которого была заделана пробоина, полученная при атаке российскими кораблями.

Издание "Крым.Реалии" сообщает также, что по состоянию на 10:00 корабли "Бердянск" и "Никополь" все еще оставались в Керчи, однако, их активно готовили к отплытию.

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Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

В начале сентября все моряки вернулись в Украину в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами.