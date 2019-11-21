Запуск "Северного потока-2" откладывается: в Украине доступно пояснили, что не так в заявлении Кремля

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" вряд ли начнет свою работу ранее 2021 года, несмотря на заявление топ-чиновников РФ о его запуске до конца 2019 года.

Об этом говорится в материале проекта "Информационное сопротивление".

"Так сможет ли Россия построить и запустить "Северный поток – 2" в приемлемые сроки? Ответ однозначный — нет", – отмечается в материале.

Для этого указывается несколько причи. Во-первых, судно-трубоукладчик не является российским, и поэтому в состоянии укладывать максимум 3 км "трубы" в день, что теоретически позволяет проложить оставшиеся 147 километров за около 50 суток. Однако на работы влияют также погодные условия, а трубу после прокладки еще необходимо подключить к инфраструктуре и протестировать.

"Поэтому минимально возможный срок запуска "Северного потока -2" — явно не весна 2020 года, как утверждает российский министр. Даже альтернативные источники в российском правительстве не так оптимистичны, как А. Новак, например, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что российский газопровод "Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года. Правда, он не указал: "заработает" — это как, в тестовом режиме или на полную мощность, и в каком именно месяце начнутся поставки газа по газопроводу. А не сказал потому, что знает: ранее сентября-октября вероятность этого минимальна, скорее – "под елочку", только 2021, а не 2020, как это необходимо", – говорится в материале.

На дату запуска "Северного потока-2" могут повлиять также факторы в Европе. Несмотря на получение разрешения от Датского энергетического агентства, оно еще не вступило в силу. Против газопровода выступают орнитологи, которые говорят об опасности работ по его строительству для гнездовий редких видов птиц.

"Таким образом, с учетом того, что "проблемы птиц" будут обсуждать как минимум до 16 декабря, работы по прокладке оставшихся 147 километров начнутся ближе к новому году, да и то если повезет. При удачной прокладке труб, его как раз до весны и достроят, но, еще два-три месяца нужны для "высыхания" газопровода на грунте, его тестирования и других плановых работ. Итого, Козак говорит о минимальных сроках поставок газа при неполной его загрузке", – резюмируют автор материала.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии со второй попытки поддержали энергетическое законодательство, которое касается строительства газопровода "Северный поток-2". В Кабмине Украины поприветствовали это решение немецких депутатов.