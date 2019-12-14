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Чего вы на украинский переходите: раскрыты подробности истерики советника Путина в Париже

суббота, 14 декабря 2019, 18:02
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Члены украинской делегации на Нормандском саммите, в том числе и президент Владимир Зеленский, иногда переходили на украинский язык, что вызвало возмущение у влиятельного помощника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом рассказал украинский переговорщик Алексей Резников в интервью LB.ua.

По его словам, во время общения с другими лидерами стран-участников переговоров Зеленский произнес вступительную речь на украинском языке.

"А затем сказал: для того, чтобы вам было проще, чтобы не было каких-то якобы недопониманий, я перейду на русский. Но когда он говорил по-русски, он очень часто переходил на украинский язык, употребляя термины, словосочетания", – говорит Резников.

Представители российской делегации, по мнению Резникова, считали, что Зеленский делает это умышленно.

"И когда вышли политические советники для работы с черновым вариантом, а мы подошли им помочь, (коммуникация шла с французами, с немцами на английском языке), оказалось, что господин Сурков по-английски либо не говорит, либо предпочитает синхронный перевод во избежание недопониманий. Рядом с ним стоял человек, который ему переводил всё синхронно. И в какой-то момент он вдруг начал нервничать и достаточно по-детски стал наскакивать на Андрея Ермака, который сидел вместе с французами, с немцами и работал над текстом. И вот господин Сурков, прямо демонстрируя, что он сейчас готов уйти, покинуть переговоры, сказал: "А что вы вообще на украинский переходите?". И это было колоссальное возмущение. Хотя беседа вся шла на английском", – рассказывает украинский переговорщик.

Напомним, подробнее о встрече читайте в материале "Апострофа": Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа.

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