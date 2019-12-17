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Настало время быть оптимистами: эксперт высказался о выступлении Новинского на российском канале

вторник, 17 декабря 2019, 14:14
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Выступление народного депутата Верховной Рады Украины Вадима Новинского в ток-шоу "Большая Игра" на российском "Первом канале" может быть хорошим знаком, поскольку украинские политики начинают получать площадку для защиты интересов Украины в России.

Об этом у себя на странице в Facebook написал политический эксперт и журналист Дмитрий Джангиров.

По его мнению, сам факт участия украинского народного депутата в такого рода эфире дает возможность задуматься об "оттепели" в отношениях РФ и Украины.

"Может быть, настало время быть оптимистами? К подобного рода "знакам и символам" я отношу и участие Вадима Новинского в ток-шоу "Большая Игра". Как мы помним, с украинской стороны на российских центральных каналах комментировать мирный процесс был допущен крайне ограниченный круг лиц с вполне определенной партийностью. Но, теперь и здесь "оттепель", - заметил эксперт.

Также эксперт поддержал и заявления украинского политика на российском политическом шоу по сути. По его мнению, прогресс в урегулировании действительно можно наблюдать воочию, о чем и говорил Новинский на "Первом канале".

"Я полностью поддерживаю позицию Вадима Новинского относительно того, что при оценке результатов саммита Нормандской Четверки необходимо учитывать тот факт, что еще в начале нынешнего года - при предыдущем президенте - многое из ныне критикуемого за недостаточное продвижение к урегулированию, было вообще невозможно. Начиная от разведения, пусть и локального, сил и выходом на обмен пленными "всех на всех", завершая содержанием коммюнике по итогам встречи. Считаю столь же важными, как и продвижение вперед в мирном урегулировании, меры, которые сделают достигнутые позитивные сдвиги необратимыми", - заявил он.

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