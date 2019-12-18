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Есть только одна цель: появились интересные детали и фото путинского моста в Крым

среда, 18 декабря 2019, 08:56
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Фото: соцсети

Стала известна истинная причина строительства российскими оккупантами Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

О ней сообщила блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Меня приняли - передали - обкатали. Так что всем. Кто хотел снять ночной поезд. Снимайте на станциях. К ж-д подходам и Керчи Южной лучше не подходить. Там военных РФ масса посты ставят. Военная логистика - ЕДИНСТВЕННАЯ реальная цель моста", - написала она, ссылаясь на слова местного блогера.

Как сообщал "Апостроф", ученый Юрий Медовар считает, что Керченский мост фактически обречен из-за карстовых полостей - по геологическим условиям его нельзя было строить. По мнению ученого, рано или поздно моста не станет.

Подробнее об этом, читайте также материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.

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