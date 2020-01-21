Импичмент Трампа: онлайн-трансляция заседания Сената США

Во вторник, 21 января, в 20:00 по киевскому времени в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа из-за его давления на Украину.

Об этом сообщает СNN.

100 членов верхней палаты Конгресса США собрались на первый полноценный день рассмотрения дела. Разбирательства транслируют в режиме онлайн.

Главным назначен председатель Верховного суда Джон Робертс. В начале процесса он принес соответствующую присягу.

На первом заседании по существу лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл представил регламент, по которому будет вестись судебное разбирательство. Он призвал как республиканцев, так и сенаторов-демократов проголосовать за эти правила, заявив, что они близки к правилам, которые использовались в процессе по импичменту Билла Клинтона в 1999 году.

Уже в среду, 22 января, сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов. Каждая сторона получит 24 часа в течение 3 дней для своих доводов.

Ожидается, что слушания будут длительными, процесс должен длиться шесть дней в неделю, кроме воскресенья. По прогнозам, импичмент будут рассматривать две недели.

Подробнее о процедуре импичмента Дональда Трампа, а также о роли Украины в процессе читайте в материале "Апострофа": "Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского".