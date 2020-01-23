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Зеленский отправился с важным визитом в Израиль: первые подробности и фото

четверг, 23 января 2020, 08:58
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль, который продлится два дня.

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле сейчас не запланирована.

Напомним, что Украина отреагировала на скандальное заявление послов Польши и Израиля о том, что украинцам следует забыть о том, кто такой Степан Бандера и осудить его действия.

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