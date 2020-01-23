Зеленский отправился с важным визитом в Израиль: первые подробности и фото

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль, который продлится два дня.
Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.
Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле сейчас не запланирована.
Напомним, что Украина отреагировала на скандальное заявление послов Польши и Израиля о том, что украинцам следует забыть о том, кто такой Степан Бандера и осудить его действия.