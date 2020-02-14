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Польский блогер Артур Прузовский раскритиковал премьера за решение посетить Смоленск

пятница, 14 февраля 2020, 12:35
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Намерение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого посетить Россию, чтобы возглавить траурные мероприятия, посвященные 10-летию смоленской авиакатастрофы, вызвало неоднозначную реакцию в польском обществе.

Мнение оскорбленных намерением Моравецкого поляков выразил блогер Артур Прузовский.

Так, в четверг, 13 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.

"Новость, сродни политической сенсации: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 апреля 2020 года намерен посетить Россию, чтобы возглавить траурные мероприятия, посвящённые 10-летию смоленской авиакатастрофы. Как же вас можно уважать, если вы не уважаете ни себя, ни свой народ! 10 лет длится расследование и до сих пор Россия не отдала Польше обломки разбившегося самолета. Даже после того как Парламентская Ассамблеи Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России о возврате Польше обломков самолета Ту-154М, Россия отказалась это сделать. Какие траурные мероприятия можно проводить и возглавлять с убийцами? Не надо мне говорить, что это оговор. В 2016 году комиссия по расследованию Смоленской трагедии установила на телах некоторых жертв следы огня, которые нельзя объяснить пожаром, который возник на месте катастрофы. А через два года британские эксперты обнаружили следы тротила на обломках самолета. Есть еще у кого-то вопросы и сомнения причем тут Россия и почему она до сих пор не передала Польше обломки самолета", - написал блогер.

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