Хочет наказать: Трамп готовит новую "пощечину" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине

Президент США Дональд Трамп придумал для подполковника Александра Виндмана, который ранее заявлял о предложении от руководства Украины стать министром обороны, после того, как он свидетельствовал в расследовании импичмента, наказание в виде дисциплинарного взыскания.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы отправили Виндмана в совершенно другое место, и военные теперь могут поступать с ним так, как сочтут нужным. Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре (с ппрезидентом Украины Владимиром Зеленским, - "Апостроф"). Содержание разговора было вполне приемлемым", - заявил Трамп.

Так, руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана, который до недавнего времени числился сотрудником Совета по национальной безопасности США.

Напомним, что 19 ноября во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Виндман заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как информировал "Апостроф" ранее, на прошлой неделе Дональд Трамп уволил подполковника Александра Виндмана, члена Совета национальной безопасности, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.