В Гааге продолжается суд по делу о крушении МН17 на Донбассе: онлайн видеотрансляция

Во вторник, 10 марта, в Нидерландах началось второе заседание суда по делу о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing MH17.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Hromadske.

Четверо обвиняемых не будут принимать участие в заседании суда. Присутствовать будут только адвокаты подполковника ВДВ РФ Олега Пулатова.

Судья Хендрик Стейнхаюс сказал, что в процессе предварительно выступят 49 родственников жертв катастрофы, 84 человека также будут обращаться за материальной компенсацией.

Дело по Боингу МН 17 уже состоит из 30 тыс. страниц, и по ходу судебного процесса будет расти, так как по законодательству Нидерландов можно добавлять в дело новые данные.

Напомним, 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что "Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в первый день суда прокуратура Нидерландов, заявила, что боевики ДНР должны отвечать за катастрофу Boeing MH17 перед судом, как обычные граждане, поскольку они не представляют армию суверенного государства.