В Харьковской ОГА рассказали о результатах меморандума с антикоррупционерами

Действие меморандума о сотрудничестве между Харьковской областной администрацией и Харьковским антикоррупционным центром продлено, а итоги совместных действий по повышению эффективности использования бюджетных средств были подведены в пятницу, 25 января.

Об этом сообщает сайт ХОГА.

Так, руководитель аппарата ХОГА Виктория Белявцева напомнила, что меморандум о сотрудничестве подписали в феврале прошлого года председатель ХОГА Юлия Светличная и заместитель председателя правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк.

"Было выдано распоряжение председателя ХОГА Юлии Светличной об осуществлении закупок товаров, работ и услуг с использованием электронной системы ProZorro. Именно этим распоряжением пороговая планка была уменьшена до 50 тысяч гривень", - рассказала Виктория Белявцева.

По ее информации, все показатели, которые были заложены в меморандуме, выполнены. Мониторинг выполнения распоряжения председателя ХОГА проводился постоянно.

"Когда мы подписывали меморандум, ставили перед собой цель увеличить экономию бюджетных средств и прозрачность в сфере публичных закупок Харьковской области, - отметил Игорь Черняк. - Самая крупная победа, которую удалось получить в 2018 году, - это существенное увеличение конкурентных торгов на допороговых закупках, когда распорядители бюджетных средств самостоятельно в добровольном порядке используют электронную систему. Главные преимущества: экономия средств, во избежание коррупционных рисков. Также открывается больше возможностей для участия бизнеса в конкурентных торгах".

Кроме того, как сообщил директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос, в 2018 году всеми заказчиками Харьковской области было проведено 69265 закупок, из которых 9289 - конкурентные торги (те, которые подпадают под действие закона о публичных закупках).

"Общая сумма проведенных торгов - 37,3 млрд грн, из которых 18,9 млрд грн - сумма торгов, подпадающих под действие закона. Экономия средств по результатам завершенных конкурентных закупок составила 1,1 млрд грн (5,7%)", - сказал Андрей Колос.

Относительно структурных подразделений ХОГА и РГА, по словам Колоса, было проведено 1324 открытых конкурентных торга, ожидаемая стоимость которых - 2, 6 млрд грн, подтвержденная экономия - 177 млн, что составляет 6,8%. Также было проведено 1295 допороговых конкурентных торгов на 193 млн грн.

Стоимость экономии достигла 13,5 млн грн, что почти на 9 млн больше, чем в прошлом году.

"Харьковская область два года подряд входит в пятерку областей, занимающих лидирующие позиции и по количеству проведенных закупок, и по стоимости, и по подтвержденной экономии", - сообщил Андрей Колос.

Также в ходе встречи представили меморандум о сотрудничестве на 2019 между ХОГА и ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

"Мы продолжаем то прогресс, который был задан в 2018 году. Уверен, что показатели за 2019-й будут еще более качественными. А те рекомендации, которые нам будет давать общественность, будем принимать во внимание и реализовывать в течение 2019-го", - добавил Андрей Колос.

"Мне очень приятно, что те показатели и планы, которые ставились в 2018 году, не остались только на бумаге, что они начали реализовываться. Мне очень приятно, что мы продолжаем наше сотрудничество на 2019-й и ставим реальные планы. Хотел бы, чтобы сотрудничество, которое в настоящее время есть между нашей общественной организацией и Харьковской облгосадминистрацией, было и в дальнейшем эффективным", - подытожил Игорь Черняк.