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Партия Путина в Крыму "приютила" человека из клана Януковича

пятница, 01 февраля 2019, 09:58

В Севастопольском отделении (Крым) "Единой России" занял важный пост высокопоставленный функционер "Партии регионов", экс-депутат Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает крымское издание ForPost.

Заместителем председателя исполкома городского отделения партии стал помощник депутата Госдумы Дмитрия Саблина Павел Бурлаков.

"Фигура одного из назначенцев может дать представление о путях, которыми будет достигаться "чистота города" и "плодотворная работа". Скандально известный в Крыму Павел Бурлаков является представителем донецко-макеевской команды, которая прибыла в Крым в 2010 году после победы на выборах президента Украины Виктора Януковича. Главой этого "клана" был бывший мэр Макеевки Василий Джарты, который с 2010 года до своей смерти в 2011-м возглавлял правительство Крыма. Его заместителем был Павел Бурлаков, который продолжил свою карьеру и при следующем премьер-министре Крыма Анатолии Могилеве (кстати, тоже из этого "клана")", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Павел Бурлаков руководил избирательными компаниями "Партии регионов" и внутренней политикой в правительстве Крыма, эти функции он, как предполагают наблюдатели, будет выполнять и в новой роли в оккупированном Севастополе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве начались работы по демонтажу фасада кинотеатра "Зоряный", памятника модернизма и бывшего штаба "Партии регионов".

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