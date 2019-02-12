Отстранение Супрун: в сети разворачивается новый громкий скандал

В скандале с отстранением Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины появились скандальные подробности.

Ими в Facebook поделился глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Пояснительную записку к постановлению депутата Мусийчука по Супрун готовили на компьютере нардепа Опоблоку из группы Ахметова", - говорит он.

В посте активист, обращаясь к Игорю Мосийчуку, задается следующим вопросом: "Что скажете, радикально независимый борец с олигархами вы наш?"

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства. Также в Киеве сотни людей пришли на суд против Супрун.