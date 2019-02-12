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Суд в Киеве не может определиться с решением по Супрун

вторник, 12 февраля 2019, 20:18

Более суток Окружной административный суд не может принять решение по отмене ранее принятого решения отстранить Ульяна Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

Об этом сама Супрун сообщила в Twitter.

"Прошло более суток, как судья Каракашьян удалился в совещательную комнату, но решение до сих пор нет. Рабочий день суда уже закончился", - написала она.

По словам Супрун, в этой связи, заблокирована вся работа министерства.

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства. Также в Киеве сотни людей пришли на суд против Супрун.

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