Суд в Киеве не может определиться с решением по Супрун

Более суток Окружной административный суд не может принять решение по отмене ранее принятого решения отстранить Ульяна Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

Об этом сама Супрун сообщила в Twitter.

"Прошло более суток, как судья Каракашьян удалился в совещательную комнату, но решение до сих пор нет. Рабочий день суда уже закончился", - написала она.

По словам Супрун, в этой связи, заблокирована вся работа министерства.

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства. Также в Киеве сотни людей пришли на суд против Супрун.