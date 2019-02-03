РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

15:01
Нужен кто-то крайний: в Украине объяснили, как бремя СССР убивает страну
14:54
Украинская теннисистка в драматичном финале выиграла престижный турнир: видео
14:53
АП сожгут: послы Евросоюза предупредили Зеленского из-за переговоров с Путиным
14:26
Оккупанты в Крыму выставили на продажу исторический дворец: стало известно, кто за этим стоит
14:05
В сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе
13:58
Россия пригрозила Западу оружием судного дня: фото
13:24
Появились новые фото и видео с места жуткого пожара в Киеве
13:21
Рабинович выступил против разрыва отношений с СНГ
13:04
Российский боксер позорно упустил шанс провести бой с Ломаченко: опубликовано видео
12:55
Экс-замгенпрокурора Украины засветился в оккупированном Крыму: опубликовано фото
12:22
Месси спас "Барселону" от домашнего конфуза: видеообзор
12:18
ВСУ похвастались в сети уловом "подарков" от российских наемников: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия пригрозила Западу оружием судного дня: фото

воскресенье, 03 февраля 2019, 13:58

В России заявили, что создание стратегического подводного беспилотника "Посейдон" якобы должно "образумить американцев и европейцев".

Об этом сказал член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, передают российские СМИ.

Он также связал новое российское вооружение со скандалом вокруг разрыва РФ и США Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Так, Цеков заявил, что "Посейдон" сможет повлиять на исход спора и заставит американцев сохранить свои обязательства.

"Будет создана ракета, которая долетит, куда надо, за полминуты. Конечно, всех характеристик не знаю, но это ответ, это решение которое, надеюсь, образумит американцев, европейцев, в конце концов, заставит более активно действовать в отношении американцев, в отношении требований к американцам о сохранении ДРСМД. Они же подыгрывают, НАТО якобы заявляет, что Россия будто бы нарушает. На самом деле нарушают американцы, они его особо и выполнять не собирались", — сказал сенатор.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что на создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности понадобится около двух лет.

"Это очень непростой процесс. Но у нас много наработок, в том числе, советских ракет. Я уверен, что в ближайшее время уже такие ракеты могут быть созданы", — объяснил Клинцевич.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Минобороны России показало ракету 9М729 и модифицированную версию пусковой установки для нее, которые США считает нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: