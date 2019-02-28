​В ЕБРР заявили о готовности сотрудничать по развитию Харьковской области

Глава Харьковской ОДА Юлия Светличная провела встречу с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

Во время встречи Петроне и Светличная обсудила проекты, которые уже реализуются и могут быть реализованы в регионе при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

"Для меня большое удовольствие быть в Харьковской области. Поскольку я недавно занял эту должность, то хотел совершить путешествие в Харьков как можно быстрее. Для ЕБРР Харьковщина - очень важный регион. У нас здесь есть постоянно работающее представительство. Такие представительства есть всего в четырех регионах Украины. Впечатляют цифры по поводу вашего развития, учитывая те условия, в которых находится регион. И мы хотим с вами сотрудничать, быть частью вашего развития", - отметил Патроне.

Во время встречи также обсуждались проекты, которые уже реализуются и могут быть реализованы в регионе. На сегодня уже реализуются при поддержке Европейского банка реконструкции и развития обновление подвижного состава электротранспорта в городе Харькове и строительство новых станций метрополитена.

В ходе встречи также обсудили возможность включения банка в проект строительства нового онкоцентра - крупнейшего на сегодня проекта в медицине.

"Мы предложили ЕБРР приобщиться к реализации этого проекта в части поставки нового современного оборудования для новостройки. Надеемся, что этот проект также найдет отклик этой значимой европейской институции. Настроены на работу", - подчеркнула Светличная.