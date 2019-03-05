Скандал с техникой для ВСУ: журналисты рассказали про "откаты" для Гладковского

Журналисты провели расследования и выяснили, как и за что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь получал "откаты".

Об этом сообщает ресурс Bihus.

Павел Букин и Игорь Гладковский "провернули" схему, благодаря которой заработали миллионы. Тогда Букин возглавлял "Укрспецэкспорт" (УСЭ), который закупал запчасти для ремонта известных советских самолетов АН-26. Эти борта ремонтирует "Завод 410 ГА" и сотрудничает также с другими странами - в этот раз ремонтировала борта Национальной Гвардии Республики Казахстан.

Так, в августе 2016 года УСЭ заключил контракт на поставку запчастей с украинской фирмой ООО "АН Сервис". Выяснилось, что за авиаприборы (высотомеры) российского производства заплатили 14 380 000 гривен.

Такую технику, в январе 2017 года, действительно в Украину привезли - из ОАЭ. Местная фирма-отправитель (Double Power FZE), чтобы не светить военное назначение деталей - оформила их на экспорт как "запчасти для гражданских вертолетов". Сама компания Double Power FZE приобрела их в другой фирме из ОАЭ, которая, в свою очередь, покупала их уже непосредственно в Российской "прокладки".

"Реальное назначение груза шифрувалось начиная с Москвы и до непосредственно растаможивания в Киеве", - говорится в сообщении.

Уже весной 2017 концерн объявил - Украина успешно выполнила казахский контракт, сдала борта АН-26 действительно в количестве 2 штук.

Однако журналисты в своем расследовании выяснили, что "Укрспецэкспорт" переплатил за высотомеры в семь раз. Концерн в Украине купил высотомеры в "АНСервис" по 14 380 000 гривен, а "АН Сервис" на таможне задекларировал цену - 11 850 000 гривен. Стоимость в 12 миллионов на таможне показали именно для того, чтобы цена в 14 миллионов в контракте - не вызывала вопросов. На самом деле то, что прилетели в Киев якобы за 12 000 000 гривен - вылетало из Эмиратов в пять раз дешевле. Компания Double Power FZE в Эмиратах запросила сумму за груз в 90 тыс долларов. А с Москвы груз вылетал по еще меньшей цене. Это означает, что на самом деле высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем государственный концерн заплатил за них Гладковскому-младшему и его банде.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проинформировать общественность об информации, которая была опубликована в расследовании журналистов о коррупционных схемах поставок деталей для военной техники.