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Пусть давятся и умирают: главарь боевиков ЛНР ушел в игнор назло Украине

воскресенье, 24 марта 2019, 16:16

В воскресенье, 24 марта, украинские власти открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области, а главарь ЛНР Леонид Пасечник назвал это провокацией.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Сегодня украинская сторона собиралась открыть новый пункт пропуска в Золотом. Но главарь ЛНР Пасечник со своей стороны открывать КПВВ отказался. Назвал действия украинцев "провокацией". Пусть люди дальше давятся и умирают в очередях на Станице...", - написал он.

Как сообщает издание "Украинская правда", Командующий объединенных сил Сергей Наев рассказал, что на КПВВ обустроили бетонное покрытие для работников и посетителей в случае обстрела. Также там сделали пункт обогрева и места для отдыха. Он отметил, что возможности КПВВ - пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену.

Как сообщал "Апостроф", во время приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым главари так называемых ДНР и ЛНР приготовили ряд предложений, от которых президент РФ вряд ли сможет отказаться.

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