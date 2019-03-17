Главари боевиков на Донбассе приготовили Путину громкое предложение

Во время приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым главари так называемых ДНР и ЛНР приготовили ряд предложений, от которых президент РФ вряд ли сможет отказаться.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте WarGonzo.

"Появление завтра (18 марта, - прим. ред.) на полуострове президента (России, - прим. ред.) было бы, как минимум, логично. По крайней мере, все этого ждут. Руководители самопровозглашенных донбасских республик (ДНР и ЛНР) - не исключение. Известно, что они тоже будут присутствовать на праздничных мероприятиях в честь возвращения Крыма в состав России", - говорится в сообщении.

Помимо этого, по информации источников проекта WG, главарь ЛНР Леонид Пасечник и главарь ДНР Денис Пушилин приготовили для Путина ряд довольно громких предложений, в расчете хотя бы на короткую и неформальную встречу, скажем так, в кулуарах.

"Не исключено, что Путин на их просьбы откликнется, учитывая благоприятный исторический контекст, чтобы подчеркнуть долгосрочность и экспансию "крымского проекта" на другие, прилегающие к РФ территории", - добавляют в аккаунте.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный оккупант Крыма сделал громкое признание.