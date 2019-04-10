Блогер раскрыла подробности о встрече главы НАБУ Сытника с членом команды Зеленского

В ходе встречи директора НАБУ Артема Сытника с активистом Виталием Шабуниным и адвокатом Игоря Коломойского, членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Андреем Богданом обсуждался вопрос закрытия уголовного производства по поводу нарушения закона при финансировании из бюджета съемок фильма, который был снят кинокомпанией Зеленского.

Об этом заявила блогер Ирина Лисняк.

"Что могло быть предметом встречи, обсуждались ли на ней дела, связанные с "Приватбанком" и предстоящими президентскими выборами, а также какие вопросы на встрече поднимались, Сытник и Богдан не комментировали. Об этом подробно рассказывается в передаче "Наші Гроші". Но известно, какой вопрос на этой встрече мог обсуждаться точно. Этот вопрос закрытия уголовного производства, начатого НАБУ после обращения общественных активистов по поводу нарушения Закона при финансировании за счет бюджетных средств съемок фильма "Я, ты, он, она", который был снят кинокомпанией ООО "Киноквартал", единственным учредителем которой является Зеленский" - сообщила она.

Блогер напомнила, что фильм cтал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Смета фильма составила 36,9 млн грн, из которых половину оплатило Госкино.

В ходе пресс-конференции на премьере Владимир Зеленский заверил журналистов, что "изначально сценарий фильма был написан именно на украинском языке" и только "позже его пришлось перевести на русский из-за литовской актрисы Агне Грудите, которая не владела украинским". При этом за ночь перед съемками, Грудите отказалась от участия в фильме и на ее роль взяли украинскую актрису Настю Короткую, но "подстроиться под украинский язык съемочная группа так и не смогла, поэтому за основу взяли сценарий на русском языке".

"Удивляет одно. Закон дает определение понятия «национальный фильм» как созданного субъектами кинематографии фильма, производство которого полностью или частично осуществлено в Украине, основная (базовая) версия языковой части звукового ряда которого создана на украинском или на крымскотатарском языке. По решению Совета по господдержке кинематографии на основании обращения субъекта кинематографии, если это оправдано художественным, творческим замыслом авторов фильма, в основной версии национального фильма допускается использование других языков в объеме, который не выше 10% общей продолжительности всех реплик участников фильма. Во время демонстрации национального фильма в Украине такие реплики должны быть дублированы или обладать субтитрами на украинском языке" - подчеркнула она.

Вместе с тем, фильм кинокомпании Зеленского "Я, ты, он, она" был полностью снят на русском языке (видимо для показа на территории страны-агрессора) и только потом ленту продублировали на украинском языке, на что были потрачены дополнительные средства. Поэтому заключение договора о предоставлении господдержки такому «национальному фильму», по мнению активистов, содержит признаки преступления "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" - отмечает Лисняк.

В конце января 2019 года сразу несколько общественных организаций - ОО "Объединение ветеранов батальона "Азов", ОО "Союз добровольцев", ОО "Украинский самозащита", ОО "Совет активистов Майдана" - обратились в полицию с заявлениями о совершении преступления во время бюджетного финансирования съемок фильма "Я, ты, он, она" кинокомпанией Владимира Зеленского ООО "Киноквартал".