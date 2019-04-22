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В "Народном фронте" рассказали о ключевой задаче нового президента

понедельник, 22 апреля 2019, 13:31
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Одной из самых главных задач нового президента станет возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки во время Согласительного совета, передает сайт политсилы.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. Президент обязан соблюдать Основной закон", - подчеркнул он.

Он отметил, что Конституция включает в себя европейский и евроатлантический курс страны, и это согласованное с народом Украины решение.

"В Конституции четко указано, что наша цель - НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа. Никто не сможет изменить курс Украины в НАТО и ЕС, курс на национальное возрождение. Подчеркиваю, даже не стоит делать таких попыток. Те, кто хотел развернуть наше государство в другую сторону, сейчас скрываются за пределами Украины. Это наука для всех, кто пожелает действовать вопреки воле украинского народа", - отметил Бурбак.

По его словам, "Народный фронт", как одна из крупнейших партий в парламенте, будет препятствовать любым гипотетическим попыткам пойти на уступки агрессору в вопросе деоккупации Крыма и Донбасса.

"Отмечу, что ключевая задача новоизбранного президента - возвращение оккупированных территорий Украины и защиту Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Хочу сразу отметить, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины", - подчеркнул он.

Глава фракции также напомнил, что осенью состоятся парламентские выборы, от которых будет зависеть качество нового парламентского большинства и новое правительство.

"Не менее важной будет конструктивное сотрудничество новоизбранного президента с парламентом, коалицией и действующим правительством в эти полгода до выборов Верховной Рады. Уже вскоре новый глава государства должен заявить о своей повестке дня. О том, как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху", - подчеркнул Максим Бурбак.

Лидер парламентской фракции призвал новоизбранного президента представить народу Украины программу своих шагов на 100 дней, на год и на весь срок его полномочий, а также обратиться к сторонникам своего оппонента.

"Должны услышать о шагах нового президента Украины в первые сто дней, в первый год и на весь срок. Сейчас Украина как никогда нуждается в честности… Новоизбранный президент должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента. Он должен доказать, что должность главы украинского государства - это переживание за судьбу всей страны, ее прошлое и будущее", - резюмировал руководитель "Народного фронта".

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