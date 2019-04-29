Трамп, Порошенко и другие: известных политиков показали в виде пасхальных яиц

В сети появились юмористические поделки – пасхальные яйца, адаптированные под украинских и зарубежных политиков.

Политические "писанки" были опубликованы на странице "Процишин официальный" в Facebook.

Так, автор решил высмеять и известные месседжи украинских политиков, скандалы, связанные с ними и их образы. В частности, яйцо экс-главы ГФС Романа Насирова завернуто в знаменитое одеяло, яйцо президента Порошенко имеет отметку "производство фабрики Roshen в городе Липецк", яйцо лидера политической силы "Народный фронт" Арсения Яценюка имеет прицел "на лбу" и характерную подпись, и так далее.

"Я Вам завалю яйцами ленту!", - подписал подборку автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомире к светлому празднику Пасхи изготовили, а потом символически разбили огромное шоколадное яйцо – писанку, весом в 100 килограмм. Торжественное разбитие писанки состоялось на Площади Победы после обеда. Вокруг собралось много детей, шоколад раздали всем желающим.