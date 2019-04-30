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Вот это я вам обещаю: Зеленский обратился к украинцам с заманчивым предложением

вторник, 30 апреля 2019, 18:42
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал объявленные Центральной избирательной комиссией офицаильные результаты голосования, объявив открытый конкурс на должность своего спикера.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованом на странице в Facebook.

Он пообещал народу Украины работать на посту главы государства "на совесть".

"230 лет назад прошла инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона, я не сравниваю себя с этим политическим деятелем, пока еще рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не погасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам, украинцы, всем обещаю. Всем, несмотря на ваш выбор", - отметил Зеленский.

Также новоизбранный президент огласил требования для соискателей на должность его спикера.

"Мы начинаем первый конкурс. Спикер президента Украины. Условия очень простые. Если ты знаешь минимум три языка — украинский, английский обязательны. Если ты имеешь опыт работы в журналистике или в публичной сфере. Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свою резюме на электронную почту", – говорится в заявлении новоизбранного президента.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов. Согласно данным подсчета голосов, Порошенко набрал 24,45% голосов, а Зеленский - 73,22%.

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