Украина объявила в розыск организатора чеченского дела против Яценюка

Российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне, объявлен в розыск.

Информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел, пишут "Украинские новости".

Инициатором розыска выступила Служба безопасности Украины.

Указано, что сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.

Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

По версии украинских правоохранителей, следователь Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского, внефракционного депутата Верховной Рады, экс-лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша и координатора организации "С14" Сергея Мазура.

Напомним, Яценюк считает обвинения Следственного комитета России в участии в первой русско-чеченской войне 1994-1995 годов диагнозом российской власти.

Также Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его уголовное преследование на территории России.