В "Народном фронте" высказались об инаугурации президента в траурный день 19 мая

Новоизбранный президент Владимир Зеленский должен принять присягу в торжественной обстановке, а не в траурный день, когда Украина чтит жертв политических репрессий.

Об этом заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что именно в третье воскресенье мая, 19 мая, Украина будет чтить жертв политических репрессий.

"Большевистский режим, наследниками которого является кремлевская власть и лично Путин, репрессировал миллионы украинцев. Так, только во время Большого террора 37-38 года в Украине осудили более 197 тысяч человек, из которых 122 тысяч – расстреляли… В Днепропетровской области к примеру, были арестованы десятки тысяч невинных граждан. Среди них репрессировали 25 преподавателей Криворожского горнорудного института и первых руководителей "Криворожстали". Только за один день 25 марта 1938-го осудили семерых криворожских преподавателей. Их казнили через месяц", - подчеркнул Бурбак.

Он добавил, что во времена сталинизма из Украины выселили 2,88 миллионов раскулаченных крестьян и членов их семей. Депортировали 200 тысяч представителей крымскотатарского народа, не считая представителей других народов. Сотни тысяч людей осуждены за участие в ОУН-УПА.

"Кошмаром стали места массовых захоронений - Быковня под Киевом, Демьянов Лаз в Ивано-Франковске, песочный карьер под Полтавой, овраг монастырского сада в Житомире, центральное кладбище в Сумах, кладбище на Подлесной в Виннице, Сосновский парк в Черкассах и многие другие трагических мест массовых репрессий украинцев... Коллективизация, Голодомор, преследования священнослужителей, ученых, художников. Невинно пострадали миллионы людей, кто-то страдал за взгляды, а кто-то просто за то, что был украинцем", - подчеркнул он.

Максим Бурбак также отметил, что все политические силы Верховной Рады должны почтить память репрессированных и погибших.

"Мы видели, как новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил свое уважение ветеранам Второй мировой войны. Это хороший пример национального единения. Уверены, он продолжит эту политику в отношении исторической памяти. В день траура 19-го мая мы должны склонить голову в скорби и заявить, что никогда не допустим диктатуры или реванша московской гегемонии… Считаем, что новый президент Владимир Зеленский должен принять присягу главы государства в торжественной обстановке. Для этого подойдет другой день", - подчеркнул Бурбак.