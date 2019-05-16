Контроль Зеленского и не только: зачем Коломойский вернулся в Украину

Олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ночь на 16 мая 2019 года вернулся в Украину. Примечательно, что он не был в стране с июня 2017 года, предпочитая жить сначала в Швейцарии, а после – в Израиле. Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко высказал "Апострофу" мнение, что возвращение Игоря Коломойского именно сейчас - свидетельство того, что влияние олигарха на Владимира Зеленского не такое уж и сильное, и ему нужно самостоятельно контролировать определенные процессы, в частности, усиление давления по формированию команды нового президента и Администрации президента.

В принципе он мог это делать и из Тель-Авива, но это усложнение коммуникации. Так, допустим, он может прийти к Зеленскому на встречу, а иначе – нужно, чтобы кто-то летел, это лишнее. А по телефону также не все вопросы можно обсуждать. Поэтому, я думаю, что необходимость усиления его позиции как раз подчеркивает то, что Зеленский не является на 100% зависимым от Коломойского.

Кроме того, он много бомбил медийное пространство разными заявлениями, какими-то своими размышлениями и так далее. Как по мне, то если у человека все схвачено, и он все контролирует, то ему медиа-заявлениями "избивать" кого-то, как с Коболевым он поступил, не нужно. Это как раз показывает то, что позиция Коломойского не настолько сильна. Она сильна, но не решающая.

Плюс он понимает, что сейчас идут большие разговоры по поводу передела, переформатирования разных сфер влияния, монополий и так далее. Его присутствие и умение вести переговоры, общаться с людьми – это залог успеха его группы и возможность получения какого-то бенефита в той или иной сфере. А так, сейчас основной диалог ведется между олигархами, находящимися в Украине - Ахметов, Пинчук, Левочкин отстаивают интересы, Фирташ. Поэтому Коломойский и усиливает свою команду, и его присутствие – это тоже возможность влияния на политические силы.

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Возможно, он чувствует, что теряет контроль еще и потому, что Андрея Богдана хотели реально отстранить. Во-первых, из-за одиозности, во-вторых – он очень много на себя берет и, очевидно, ставит себя наравне с президентом и с его ближайшим окружением. Он фактически напрямую говорит, что он единственный человек, который знает, как управлять страной и, если его не будет, то все развалится. Его как-то попытались отстранить, но потом он опять вернулся в орбиту, и уже на первых переговорах с главами фракций Богдан был рядом с Зеленским. То есть там идет позиционная борьба между разными группами влияния в орбите самого Зеленского.

Коломойский хочет усилить свою позицию на формирование окружения Зеленского. Сейчас идет борьба за формирование кадрового состава тех органов, назначение которых зависит исключительно от Администрации президента – Совет национальной безопасности и оборони, Служба внешней разведки. Поскольку Министерство обороны, Министерство иностранных дел, и Генеральный штаб, Служба безопасности Украины напрямую зависят от назначений президента, без каких-либо согласований с Кабмином и с парламентом.

А вот министры, генпрокурор, глава Нацбанка – те должности, которые требуют согласования со стороны Верховной Рады. Это уже будет следующий этап.

Очевидно, сейчас идут переговоры по поводу распределения разных сфер бизнеса. Если с Порошенко были одни договоренности, то сейчас - это окно возможностей, чтобы где-то кого-то подвинуть и распределить разные рынки.

Опасаться ему сейчас абсолютно нечего. Теперь он понимает, что Порошенко уже потерял свое влияние.

Относительно предположений, может ли Коломойский претендовать на какую-то официальную должность - думаю, он не пойдет. Ему хватило 2015 года. Ему просто это не надо. Быть госслужащим, это, во-первых, быть на виду. Он может со своей позицией, просто как олигарх, богатый человек и бизнесмен, так же быть публичным. Сейчас у него тоже будут брать интервью, и он будет достаточно интересен всем.

Все олигархи больше любят работать в тени, а не быть публичными.