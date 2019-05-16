RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Мнение

Контроль Зеленского и не только: зачем Коломойский вернулся в Украину

Игорь Петренко о причинах возвращения Игоря Коломойского в Украину

Игорь Петренко, политический эксперт МЦПИ, специально для "Апострофа" четверг, 16 мая 2019, 13:59
читати статтю українською
Игорь Петренко о причинах возвращения Игоря Коломойского в Украину Фото: UNIAN

Олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ночь на 16 мая 2019 года вернулся в Украину. Примечательно, что он не был в стране с июня 2017 года, предпочитая жить сначала в Швейцарии, а после – в Израиле. Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко высказал "Апострофу" мнение, что возвращение Игоря Коломойского именно сейчас - свидетельство того, что влияние олигарха на Владимира Зеленского не такое уж и сильное, и ему нужно самостоятельно контролировать определенные процессы, в частности, усиление давления по формированию команды нового президента и Администрации президента.

В принципе он мог это делать и из Тель-Авива, но это усложнение коммуникации. Так, допустим, он может прийти к Зеленскому на встречу, а иначе – нужно, чтобы кто-то летел, это лишнее. А по телефону также не все вопросы можно обсуждать. Поэтому, я думаю, что необходимость усиления его позиции как раз подчеркивает то, что Зеленский не является на 100% зависимым от Коломойского.

Кроме того, он много бомбил медийное пространство разными заявлениями, какими-то своими размышлениями и так далее. Как по мне, то если у человека все схвачено, и он все контролирует, то ему медиа-заявлениями "избивать" кого-то, как с Коболевым он поступил, не нужно. Это как раз показывает то, что позиция Коломойского не настолько сильна. Она сильна, но не решающая.

Плюс он понимает, что сейчас идут большие разговоры по поводу передела, переформатирования разных сфер влияния, монополий и так далее. Его присутствие и умение вести переговоры, общаться с людьми – это залог успеха его группы и возможность получения какого-то бенефита в той или иной сфере. А так, сейчас основной диалог ведется между олигархами, находящимися в Украине - Ахметов, Пинчук, Левочкин отстаивают интересы, Фирташ. Поэтому Коломойский и усиливает свою команду, и его присутствие – это тоже возможность влияния на политические силы.

Читайте: О чем Коломойский рассказал во второй части скандального интервью: видео и главные цитаты

Возможно, он чувствует, что теряет контроль еще и потому, что Андрея Богдана хотели реально отстранить. Во-первых, из-за одиозности, во-вторых – он очень много на себя берет и, очевидно, ставит себя наравне с президентом и с его ближайшим окружением. Он фактически напрямую говорит, что он единственный человек, который знает, как управлять страной и, если его не будет, то все развалится. Его как-то попытались отстранить, но потом он опять вернулся в орбиту, и уже на первых переговорах с главами фракций Богдан был рядом с Зеленским. То есть там идет позиционная борьба между разными группами влияния в орбите самого Зеленского.

Коломойский хочет усилить свою позицию на формирование окружения Зеленского. Сейчас идет борьба за формирование кадрового состава тех органов, назначение которых зависит исключительно от Администрации президента – Совет национальной безопасности и оборони, Служба внешней разведки. Поскольку Министерство обороны, Министерство иностранных дел, и Генеральный штаб, Служба безопасности Украины напрямую зависят от назначений президента, без каких-либо согласований с Кабмином и с парламентом.

А вот министры, генпрокурор, глава Нацбанка – те должности, которые требуют согласования со стороны Верховной Рады. Это уже будет следующий этап.

Очевидно, сейчас идут переговоры по поводу распределения разных сфер бизнеса. Если с Порошенко были одни договоренности, то сейчас - это окно возможностей, чтобы где-то кого-то подвинуть и распределить разные рынки.

Опасаться ему сейчас абсолютно нечего. Теперь он понимает, что Порошенко уже потерял свое влияние.

Относительно предположений, может ли Коломойский претендовать на какую-то официальную должность - думаю, он не пойдет. Ему хватило 2015 года. Ему просто это не надо. Быть госслужащим, это, во-первых, быть на виду. Он может со своей позицией, просто как олигарх, богатый человек и бизнесмен, так же быть публичным. Сейчас у него тоже будут брать интервью, и он будет достаточно интересен всем.

Все олигархи больше любят работать в тени, а не быть публичными.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский должен следовать образу Голобородько, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко

Почему Зеленский не распустит Верховную Раду, какова роль Авакова в сотрудничестве с президентом, каким будет новый парламент - об этом и многом другом в большом интервью с Антоном Геращенко

Порошенко делает все, чтобы поставить Зеленского в наихудшие условия - Анатолий Амелин

Как Порошенко влияет на затягивание процесса инаугурации Зеленского, что нужно сделать новому президенту за первые 100 дней, а также о том, кто саботирует реформы в Украине, Апострофу рассказал Анатолий Амелин

Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента

Верховная Рада не собирается играть по правилам Зеленского, но депутаты готовы согласиться на досрочные выборы

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото
Как в Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: