RU   UA   EN  

среда, 22 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 мая

11:18
В Украину идут новые ливни с градом: свежий прогноз и карта
11:13
Много бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе: первые подробности
11:04
На диване и без кольца: жена Кошевого впервые рассказала о его предложении выйти замуж
10:59
Под Харьковом произошло смертельное газовое ЧП: опубликовано фото
10:54
Один из лучших футболистов мира снялся в журнале для сексменьшинств: видео
10:51
Нереально атмосферно: новый клип Джамалы произвел фурор в сети
10:48
Несезон-2019 в Крыму: появились фото "толп" туристов в Евпатории
10:34
​По США пронеслись огромные торнадо: пугающие видео стихии и ее последствий
10:23
​Ждать ли Украине новый транш МВФ: источники раскрыли важные данные
10:11
​Украинская биржа начала торговать облигациями казначейства США
10:01
Предыдущая власть выполняла задачу по защите своих интересов от антикоррупционных органов - эксперт
09:59
​Сумели за один день: сети разгневали слова человека Зеленского о победе над олигархами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Предыдущая власть выполняла задачу по защите своих интересов от антикоррупционных органов - эксперт

среда, 22 мая 2019, 10:01
переглянути новину українською

Предыдущая власть формировала антикоррупционные органы – НАБУ, САП и НАПК таким образом, чтобы защитить от них интересы своих групп влияния.

Об этом в интервью изданию HUBs рассказал эксперт в антикоррупционной политике, кандидат юридических наук Михаил Пластун.

"НАПК, НАБУ, САП работают худо-бедно лишь последние 1-1,5 года. Это демонстрирует многочисленные проблемы, которые заложены в их основы существования. Первопричина – отсутствие настоящей политической коалиции в прошлой государственной власти. Разные центры политического влияния старались так расставить своих людей чтобы не бороться с коррупцией, а бороться друг с другом за сферы влияния", - подчеркивает эксперт.

Он приводит в качестве примера структурные проблемы НАЗК, первопричина неуспеха работы которого в том, что оно было создано по квотному политическому принципу. В итоге, не начав работать, оно погрязло в политических войнах.

Второй "камень преткновения", по мнению Михаила Пластуна - это тотальное пересечение полномочий в сфере экономики у правоохранительных органов и новосозданных антикоррупционных.

"По одному факту могут быть возбуждены дела в СБУ, Нацполиции, НАБУ и так далее. К чему это приводит – думаю ответ очевиден и его видит вся страна", - аргументирует эксперт.

И третья проблема – это не сбалансированные, непродуманные стадии формирования антикоррупционных органов.

"Опять же пример НАЗК. В Украине сейчас порядка 1,3 млн человек – субъектов обязательного декларирования. В НАЗК – 311 сотрудников и ни одного регионального отделения, только центральный аппарат. Согласно Закону, задача НАЗК – не только кабинетная проверка цифр в декларациях. В первую очередь – это мониторинг образа жизни декларанта, выявление конфликта интересов, факта получения и стоимости подарка, установление фактов лоббирования интересов в сферах компетенции и т.д. А как это можно сделать по всем регионам Украины без сотрудников на местах?! В итоге, знаете во что это превратилось? 75% админпроизводств НАЗК передает Нацполиции с обоснованием, что у последней есть сотрудники в регионах… Никто в верхушке прошлой власти на самом деле не был заинтересован в реальной борьбе с коррупцией. Задача была основная: защитить свои интересы или интересы своей группы влияния от новосозданных антикоррупционных органов. Для этого надо было либо ввести их в постоянные политические конфликты, либо внедрить туда своих агентов влияния, либо запустив сам орган – не дать ему полноценных полномочий, недоформировать структуру, переплести в компетенциях с другими органами. Что собственно, по большому счету, им и удалось", - резюмирует эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: