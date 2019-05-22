Предыдущая власть выполняла задачу по защите своих интересов от антикоррупционных органов - эксперт

Предыдущая власть формировала антикоррупционные органы – НАБУ, САП и НАПК таким образом, чтобы защитить от них интересы своих групп влияния.

Об этом в интервью изданию HUBs рассказал эксперт в антикоррупционной политике, кандидат юридических наук Михаил Пластун.

"НАПК, НАБУ, САП работают худо-бедно лишь последние 1-1,5 года. Это демонстрирует многочисленные проблемы, которые заложены в их основы существования. Первопричина – отсутствие настоящей политической коалиции в прошлой государственной власти. Разные центры политического влияния старались так расставить своих людей чтобы не бороться с коррупцией, а бороться друг с другом за сферы влияния", - подчеркивает эксперт.

Он приводит в качестве примера структурные проблемы НАЗК, первопричина неуспеха работы которого в том, что оно было создано по квотному политическому принципу. В итоге, не начав работать, оно погрязло в политических войнах.

Второй "камень преткновения", по мнению Михаила Пластуна - это тотальное пересечение полномочий в сфере экономики у правоохранительных органов и новосозданных антикоррупционных.

"По одному факту могут быть возбуждены дела в СБУ, Нацполиции, НАБУ и так далее. К чему это приводит – думаю ответ очевиден и его видит вся страна", - аргументирует эксперт.

И третья проблема – это не сбалансированные, непродуманные стадии формирования антикоррупционных органов.

"Опять же пример НАЗК. В Украине сейчас порядка 1,3 млн человек – субъектов обязательного декларирования. В НАЗК – 311 сотрудников и ни одного регионального отделения, только центральный аппарат. Согласно Закону, задача НАЗК – не только кабинетная проверка цифр в декларациях. В первую очередь – это мониторинг образа жизни декларанта, выявление конфликта интересов, факта получения и стоимости подарка, установление фактов лоббирования интересов в сферах компетенции и т.д. А как это можно сделать по всем регионам Украины без сотрудников на местах?! В итоге, знаете во что это превратилось? 75% админпроизводств НАЗК передает Нацполиции с обоснованием, что у последней есть сотрудники в регионах… Никто в верхушке прошлой власти на самом деле не был заинтересован в реальной борьбе с коррупцией. Задача была основная: защитить свои интересы или интересы своей группы влияния от новосозданных антикоррупционных органов. Для этого надо было либо ввести их в постоянные политические конфликты, либо внедрить туда своих агентов влияния, либо запустив сам орган – не дать ему полноценных полномочий, недоформировать структуру, переплести в компетенциях с другими органами. Что собственно, по большому счету, им и удалось", - резюмирует эксперт.