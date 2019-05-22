RU   UA   EN  

среда, 22 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 мая

19:04
Компания Nestlé стала лучшим работодателем для молодежи в Украине
19:04
Боевики ДНР нашли крайнего в ликвидации Гиви: названо имя
18:52
Россия провалила план возобновления поставок нефти в Европу - Reuters
18:33
ДТП с туристами в Италии: стало известно о пострадавших украинцах
18:28
Глава НАБУ Сытник и посол Йованович действовали против Трампа – адвокат президента США
18:27
Светличная провела переговоры с руководством Европейского инвестбанка
18:27
Известный музыкант рассказал об интрижке с Натали Портман: появилась резкая реакция актрисы
18:20
В МВФ сделали официальное заявление о сотрудничестве с Украиной
18:07
Зеленский назначил замглавы АП дипломата, претендовавшего на МИД: что о нем известно
17:49
"Народный фронт" не поддержит проект о закрытых избирательных списках - Бурбак
17:46
Главный охранник Зеленского заявил об отставке: документ
17:30
Тимошенко прокомментировала срыв голосования за отмену мажоритарки в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Светличная провела переговоры с руководством Европейского инвестбанка

среда, 22 мая 2019, 18:27
переглянути новину українською

Глава Харьковской области Светлана Светличная в среду, 22 мая, провела рабочую встречу с руководством Европейского инвестиционного банка.

На своей странице в Facebook она сообщила о предварительных итогах сотрудничества на сегодня и планах на будущее.

"Всего при поддержке ЕИБ ремонтные работы проходят на 15 объектах в медицинской и образовательной сферах. Планируем расширять сотрудничество по всем направлениям. В приоритете, кроме медицины, ЖКХ, транспорт и социальная сфера", - написала Светличная.

В свою очередь глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон сказал, что последний раз был в Харьковской области всего месяц назад, и это демонстрирует динамику развития региона.

"Мы благодарим вас за поддержку, поскольку понимаем, что успешная реализация любого проекта зависит в большой степени от того, чтобы была ответственность", - сказал он.

Де Загон отметил, что "действительно, ЕИБ очень хорошо делает инфраструктурные проекты, касающиеся ремонта дорог, мостов и так далее".

"Также наша организация финансирует ремонт и развитие инфраструктуры школ, госпиталей и т.д., а также малый и средний бизнес. Это показывает ту стратегию и политику, которую ведет ЕС в отношении Украины. Мы работаем, чтобы имплементировать эту стратегию в жизнь", - объяснил глава представительства ЕИБ в Украине.

Как сообщается, Светличная с иностранными партнерами посетили отремонтированные помещения Харьковской областной клинической больницы. В течение 2018-2019 годов в поликлинике ОКБ были отремонтированы 1, 2 и 3 этажи: выполнена внутренняя отделка, заменена канализация и сантехника, системы электропитания и освещения, обустроена экономная система отопления. Кроме того, отремонтирована кровля здания.

Замглавы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн выразила уверенность в том, что социальные проекты позволят жителям региона почувствовать поддержку европейских партнеров, которая сегодня есть у Украины.

"Между ЕС и Украиной подписано очень амбициозное соглашение об ассоциации. Часть его - свободная торговля. Но это не то, что обычные граждане могут почувствовать. И для нас очень важно, что у нас есть возможность реализовать такие проекты: чтобы люди могли видеть и ощущать пользу от партнерства. Это часть реформы здравоохранения, которую мы также поддерживаем. И Харьковская область - один из регионов, который уверенно движется вперед в направлении реформ", - подчеркнула Вайдеманн.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: