Светличная провела переговоры с руководством Европейского инвестбанка

Глава Харьковской области Светлана Светличная в среду, 22 мая, провела рабочую встречу с руководством Европейского инвестиционного банка.

На своей странице в Facebook она сообщила о предварительных итогах сотрудничества на сегодня и планах на будущее.

"Всего при поддержке ЕИБ ремонтные работы проходят на 15 объектах в медицинской и образовательной сферах. Планируем расширять сотрудничество по всем направлениям. В приоритете, кроме медицины, ЖКХ, транспорт и социальная сфера", - написала Светличная.

В свою очередь глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон сказал, что последний раз был в Харьковской области всего месяц назад, и это демонстрирует динамику развития региона.

"Мы благодарим вас за поддержку, поскольку понимаем, что успешная реализация любого проекта зависит в большой степени от того, чтобы была ответственность", - сказал он.

Де Загон отметил, что "действительно, ЕИБ очень хорошо делает инфраструктурные проекты, касающиеся ремонта дорог, мостов и так далее".

"Также наша организация финансирует ремонт и развитие инфраструктуры школ, госпиталей и т.д., а также малый и средний бизнес. Это показывает ту стратегию и политику, которую ведет ЕС в отношении Украины. Мы работаем, чтобы имплементировать эту стратегию в жизнь", - объяснил глава представительства ЕИБ в Украине.

Как сообщается, Светличная с иностранными партнерами посетили отремонтированные помещения Харьковской областной клинической больницы. В течение 2018-2019 годов в поликлинике ОКБ были отремонтированы 1, 2 и 3 этажи: выполнена внутренняя отделка, заменена канализация и сантехника, системы электропитания и освещения, обустроена экономная система отопления. Кроме того, отремонтирована кровля здания.

Замглавы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн выразила уверенность в том, что социальные проекты позволят жителям региона почувствовать поддержку европейских партнеров, которая сегодня есть у Украины.

"Между ЕС и Украиной подписано очень амбициозное соглашение об ассоциации. Часть его - свободная торговля. Но это не то, что обычные граждане могут почувствовать. И для нас очень важно, что у нас есть возможность реализовать такие проекты: чтобы люди могли видеть и ощущать пользу от партнерства. Это часть реформы здравоохранения, которую мы также поддерживаем. И Харьковская область - один из регионов, который уверенно движется вперед в направлении реформ", - подчеркнула Вайдеманн.