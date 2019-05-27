Названа дата возможной отставки Кабмина Гройсмана

В четверг, 30 мая, Верховная Рада Украины примет решение по вопросу отставки Кабинета министров.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник, 27 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - уточнил он.

По словам Парубия, согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Гройсман пойдет на выборы с новой партией.

Кроме того, ранее также Гройсман рассказал, почему пойдет на выборы без Порошенко.