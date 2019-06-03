В "Народном фронте" жестко отреагировали на заявления об отмене языковых квот

Фракция "Народный фронт" возмущена заявлениями близкого бизнес-окружения президента об отмене языковых квот в медиапространстве и планах капитулировать перед Россией.

Об этом в ходе согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

Он отметил, что "Народный фронт" приложит максимум усилий, чтобы закон о функционировании государственного языка был неизменным.

"Напомню, что среди авторов законопроекта о защите государственного языка наш коллега из "Народного фронта" Николай Княжицкий. И это именно его заслуга - во время голосования он получил 278 голосов поддержки от народных депутатов. И мы сделаем все, чтобы этот закон работал и был неизменным", - сказал Бурбак.

Он отметил, что именно действия главы государства и его окружения усиливают политический кризис.

"Позиция президента Зеленского уже спровоцировала политический кризис в стране, который будет иметь длительные негативные последствия. Не надо дальше множить проблемы на ровном месте. Надо объединять общество для движения вперед", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что новоизбранному президенту досталась страна с сильной армией и ростом экономики.

"Президент Зеленский пришел к рулю страны, имеющей вполне вменяемые показатели: четвертый год идет рост экономики, растут доходы граждан, имеем сильную армию, нашу страну начали уважать в мире. И любые попытки поставить такую страну на колени или повести путем унизительной капитуляции закончатся плохо. Наша позиция неизменна - Крым и Донбасс вернутся вместе и на украинских условиях. Россия должна освободить всех пленных и возместить Украине ущерб, нанесенный войной. Это позиция "Народного фронта", - резюмировал он.