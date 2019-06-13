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Суд вынес вердикт по миллиардному спору Ахметова с Коломойским: подробности

четверг, 13 июня 2019, 21:20
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Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат", взыскав с последнего 1,3 млрд грн.

Как говорится в решении суда, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" согласовало выплаты дивидендов в размере 16,16 млрд грн, но в указанный срок дивиденды не были выплачены.

В мае 2018 года акционеры ПАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн. Несмотря на это, ПАО "ЮГОК" денежные обязательства не выполнило.

Как известно, конечным бенефициаром ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов. а ООО "Спирит Финанс" связывают с Игорем Коломойским.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Конституционный суд встал на сторону Коломойского, отменив победы НАБУ в судах.

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