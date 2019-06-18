Тимошенко призвала ускориться с назначением глав силовых ведомств

Для расследования коррупционных преступлений чиновников, которые руководили страной по-прежнему необходимо найти новых силовиков.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает пресс-служба партии "Батькивщина".

По ее мнению, именно поэтому президент должен представить кандидатуры на нового генпрокурора и председателя СБУ, а парламент должен за них проголосовать.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что у президента есть конституционное право уволить и назначить генпрокурора и председателя СБУ, однако Зеленский пока не внес представление на назначение.

"Нам надо обратиться к главе государства и решить это следующим образом: президент завтра вносит представление на генпрокурора и председателя СБУ. Парламент по процедуре ad hoc должен проголосовать за увольнения и назначения новых Генпрокурора и главы СБУ", - сказала она.