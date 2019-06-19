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Села умирают: депутат сельсовета рассказал о проблемах на местном уровне и способах их решения

среда, 19 июня 2019, 14:20
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Государственная политика в Украине привела к тому, что ситуация на местах – в небольших городах и селах, начала ухудшаться, соответственно, стране срочно необходимы реформы, направленные на улучшение жизни населения.

Об этом сообщил в интервью "Апострофу" депутат сельского совета Чернетчинской объединенной территориальной общины нескольких созывов Николай Смилык.

"Наибольшая проблема на местах – развал экономики в государстве. Большое количество предприятий закрылось, из-за отсутствия рабочих мест жизнь людей ощутимо ухудшилась… Сил уже нет смотреть на эту экологию, медицину, на то, как постепенно убивают сельское хозяйство", - отметил депутат.

Смилык рассказал о планах, связанных с развитием фермерских хозяйств в стране и восстановлением промышленности. Он призвал ускориться с решением вопроса о земельном рынке.

"Я намерен всячески способствовать созданию условий для развития нашего аграрного сектора. Нужно обеспечить на государственном уровне поддержку фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а также восстановить промышленность в городах. Надо находить пути, способствующие увеличению количества рабочих мест в городах и селах, уменьшать налоговую нагрузку и упорядочить отношения между предпринимателями и контролирующими органами. Также необходимо проводить мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для инвестиций, прежде всего в сельскохозяйственное производство. Нам всем надо приложить усилия, чтобы урегулировать вопрос, связанный с земельными паями в регионе. Жители имеют право и должны получать достойную оплату за пользование их землей. Надо уже сейчас упорядочить рынок купли-продажи земли", - рассказал он.

Также депутат поделился планами по вопросам развития образования и здравоохранения на местах и в частности, в его общине.

"Буду инициировать вопрос о необходимости открытия онкологического центра, который будет специализироваться на профилактике и лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых. Если будет возможность, буду участвовать в оснащении материальной базой школ и дошкольных учреждений, строительстве новых спортивных и детских площадок", - говорит он.

Николай Смилык прокомментировал последние политические события в стране, результаты президентских выборов и оценил вероятность проведения успешных реформ после парламентских выборов.

"Прежде всего, нужно принимать твердые и правильные законы. У нас нет возможности допустить, чтобы 5-6 олигархов правили страной, и законы под них принимались… Победа Зеленского доказала, что народ был готов голосовать за любого, только не за старую систему. И этим результатом системе выразили красноречивую оценку. Я прожил в этом регионе всю свою жизнь, много работал, воспитал двоих детей и хочу, чтобы мы все гордились нашей землей, страной, чтобы не разбегались по другим странам в поисках лучшей жизни, а строили здесь нашу богатую Украину… Если новый парламент будет действительно работать на людей и страну, а не на свои карманы - то изменения будут", - подытожил депутат.

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