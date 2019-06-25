К дождю: появилась яркая фотожаба с реакцией Зеленского на скандал в ПАСЕ

25 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на решение о возвращении РФ в ПАСЕ, после чего в сети появились различные фотожабы на слова главы государства.

Как заявил сам Зеленский, его не устраивает такое решение организации.

В соцсетях люди критикуют главу государства. Они считают, что реакция президента должна быть более жесткой.

В комментариях пользователи жалуются на то, как Владимир Зеленский занимается вопросами внешней политики. Некоторые из них считают, что такие шаги президента приближают его к импичменту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи интернета бурно обсуждают возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы без ограничений права голоса.