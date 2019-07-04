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Денег нет: Коломойский раскрыл суть телефонных разговоров с Зеленским

четверг, 04 июля 2019, 22:42
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Олигарх Игорь Коломойский, который близко общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал, о чем говорит с ним во время телефонных звонков.

Об этом он рассказал в интервью Новое время.

"По телефону? "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь", – рассказал олигарх, отвечая на вопрос, общается ли он с главой государства, уточнив, что лишь изредка созванивается с ним и переписывается, однако говорит якобы только на повседневные темы.

Кроме того, Коломойский также признался, что морально поддерживает Зеленского. По словам олигарха, он не может помогать президенту инвестициями, так как ему это запрещено.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть слили пикантное видео, записанное Зеленским для Коломойского.

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