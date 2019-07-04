​Играет на стороне Путина: сети разгневало заявление Коломойского о войне на Донбассе

В сети поднялась волна возмущения из-за высказывания известного олигарха Игоря Коломойского о том, что военные действия на Донбассе – это "внутренний гражданский конфликт".

Об этом он заявил в интервью для издания "НВ".

Игорь Коломойский утверждает, что конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", при этом он признает, что там есть российская техника.

"А у нас то, что произошло на Донбассе – это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт. Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" – завил Коломойский.

Однако наличие российских военных на Донбассе Игорь Коломойский также признал и назвал их "переодетыми отпускниками".

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", - добавил олигарх.

В сети поднялась волна возмущения из-за сказанного Коломойским.

"Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду. Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет. А значит это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться. Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. А Путину нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня. Сделать переговоры прямыми. И тогда это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже не причём. И не имея другого Пути Коломойский помогает Путину", - написал в Facebook журналист Сергей Фурса.

По его словам, заявление Коломойского – своеобразный тест для президента Владимира Зеленского.

"Тест Коломойским – самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с Приватбанком. Путь, на который Коломойский толкает Зеленского, выгоден прежде всего Коломойскому", - считает Фурса.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 1 июля, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук сделал новое заявление по русскому языку на Донбассе.