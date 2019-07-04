RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

20:30
Выборы в Раду могут сорвать: суд в Киеве принял резонансное решение
20:28
Как ВСУ вывезли с Донбасса важного соратника Гиркина: новые подробности
20:07
В сети показали фото ликвидированного боевика из Донецка
19:45
На Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом
19:31
В Украину идет королевская погода: синоптик порадовала прогнозом
19:23
Общественник обратился к Зеленскому из-за ситуации с кандидатом в депутаты Куницким: видео
19:09
Плакал и извинялся: что сказал в суде мужчина, поджегший невесту в Запорожье
19:08
Убирайся из Украины: диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме, фото и видео
19:05
Украинского футболиста наказали за антироссийский пост в соцсетях
19:00
Все будет хорошо: Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
18:55
Яценюк выступил за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров Украины
18:41
Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Играет на стороне Путина: сети разгневало заявление Коломойского о войне на Донбассе

четверг, 04 июля 2019, 15:02
переглянути новину українською

В сети поднялась волна возмущения из-за высказывания известного олигарха Игоря Коломойского о том, что военные действия на Донбассе – это "внутренний гражданский конфликт".

Об этом он заявил в интервью для издания "НВ".

Игорь Коломойский утверждает, что конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", при этом он признает, что там есть российская техника.

"А у нас то, что произошло на Донбассе – это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт. Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" – завил Коломойский.

Однако наличие российских военных на Донбассе Игорь Коломойский также признал и назвал их "переодетыми отпускниками".

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", - добавил олигарх.

В сети поднялась волна возмущения из-за сказанного Коломойским.

"Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду. Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет. А значит это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться. Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. А Путину нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня. Сделать переговоры прямыми. И тогда это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже не причём. И не имея другого Пути Коломойский помогает Путину", - написал в Facebook журналист Сергей Фурса.

По его словам, заявление Коломойского – своеобразный тест для президента Владимира Зеленского.

"Тест Коломойским – самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с Приватбанком. Путь, на который Коломойский толкает Зеленского, выгоден прежде всего Коломойскому", - считает Фурса.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 1 июля, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук сделал новое заявление по русскому языку на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: