Добкин отдыхает: сеть удивило странное поведение Зеленского, видео

Пользователей интернета удивило странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Львовский метрополитен" в Twitter.

"Добкин-младший отдыхает..." – говорится в подписи к видео.

Так, на кадрах зафиксировано нервное поведение Зеленского - он все время осматривается по сторонам и меняет выражение лица.

Посмотрите как колбасит гидранта...

Добкин младший отдыхает... pic.twitter.com/I41FRr72pL — Львовский метрополитен (@natohawks) 6 липня 2019 р.

"Тут вопрос: быть или не быть", "Добкина переплюнул", "Ему явно скучно", "Не туда попал", "Богдан его как пасет", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.