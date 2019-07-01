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Нового главу Луганской области заподозрили в сотрудничестве с боевиками: подробности скандала

понедельник, 01 июля 2019, 19:38
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Нового главу Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого заподозрили в сотрудничестве с боевиками "ЛНР".

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил волонтер Роман Синицын.

По его словам, Комарницкий скрыл то, что является основателем религиозной организации "Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска".

"Речь идет о Луганском приходе УПЦ МП (Украинский православной церкви Московского патриархата, - "Апостроф"), который действует на территории Луганской области, а свои службы преимущественно проводит на территории Луганского медицинского университета (в оккупированном городе Луганске), скоро там закончат строить новый храм", - отметил Синицын.

Он добавил, что среди основателей этой религиозной организации, кроме главы ОГА Виталия Комарницкого, оказались весьма неоднозначны люди.

В частности, речь идет об Олеге Ковшарове и Любови Ковшаровой, которые фигурируют на видео известного пропагандиста Грэма Филлипса 2014 года, где Олег Ковшаров представляется протоиереем. В ролике они активно выступают за создание так называемой "Новороссии".

Кроме того, среди основателей религиозной организации числится Эдуард Бербец, являющийся "чиновником" "ЛНР".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на переговоры с боевиками так называемых ДНР и ЛНР, но готов продолжать работу в "минском формате".

Ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.

Также в Винницкой области СБУ рассекретила схему, благодаря которой боевики беспрепятственно оказывались на территории Украины.

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