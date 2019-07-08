Немедленно ввести санкции: в "Народном фронте" отреагировали на провокацию "112 Украина" и NewsOne

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решения СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом из орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", - говорится в заявлении.

В частности, в НФ отметили, что план проведения так называемого телемоста объявил главный пропагандист Кремля Киселев.

"Формирование информационного повестки дня для Украины со стороны откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, - это попытка с помощью Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму, на Донбассе и других горячих точках мира - там, где первым появляется русский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" напоминает, что постановление, инициатором которого был "НФ", о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года. Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли.

Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленскому - Президенту и Председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должны быть введено уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Кисельова- Медведчука".

Требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

"Реванш не имеет получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация - четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - отметили в "Народном фронте".