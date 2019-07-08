Провокация с телемостом Путина стала возможной из-за политики предыдущей власти - нардеп

Пятый номер списка "Батькивщины", секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информполитики Елена Кондратюк считает, что организация совместного телемоста украинского и российского каналов - это циничное действо пророссийских сил, это акция для мобилизации "легковерных" избирателей, которая стала возможной из-за бездействия Петра Порошенко на посту президента.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Все помнят обращения предыдущей власти (президента Порошенко) в СБУ с требованием расследовать пророссийское влияние на украинские телеканалы? Чем завершились эти обращения? Бездействующими разговорами и манипулированием! Ну что же, теперь имеем наглое продолжение влияния пророссийской информполитики", - пояснила политик.

По мнению народного депутата, за две недели до выборов политтехнологи выкладывают последние карты. И бездействие новой власти не останавливает их от спекуляций на теме национальной безопасности.

Елена Кондратюк убеждена, что попытка легализовать вещание запрещенных в Украине российских телеканалов требует скорейшего реакции Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, сформированной предыдущим президентом.

"Ожидаем официальной позиции и действий от нового президента! Хочется верить, что будет предупреждение о недопустимости эфира лживых пропагандистских каналов. Партнерство с ложью не имеет никакого отношения к свободе слова!", - подытожила народный депутат.