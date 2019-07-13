Подложил свинью друзьям: в сети жесткой фотожабой потроллили Зеленского

В сети новой меткой фотожабой высмеяли предательство членов" команды Зе!" - экс-министра финансов Александра Данилюка и экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса со стороны президента Владимира Зеленского, который предложил провести люстрацию всех лиц, занимавших государственные должности с 2014 по 2019 год.

Картинка была опубликована в популярном Facebook-сообществе "Баба і кіт".

На картинке изображены герои мультфильма о Винни-Пухе, которые изгоняют в пруд двух Пятачков. Следует отметить, что у находящихся на берегу персонажей лицевые повязки зеленого цвета с надписью "Зе!", а во взглядах их ощущается откровенная враждебность по отношению к Пятачкам.

"Зеленский люстрирует Данилюка и Абромавичуса", - подписана фотожаба.

Пользователи Facebook отметили, что в окружении Зеленского еще довольно много чиновников, которые занимали госдолжности с 2014 по 2019 год, и одним из них является, например, его ближайший партнер Игорь Коломойский (бывший глава Днепропетровской ОГА).

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель президента Зеленского в ВРУ заявил, что анонсированная люстрация чиновников, занимавших должности с 2014 по 2019 год, обязательно коснется команды самого главы государства.