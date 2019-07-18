Зеленский взял "на слабо" еще одного топ-чиновника: видео

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил город Запорожье и поставил задачу генеральному директору "Укргидроэнерго" Игорю Сироте.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.

Так, глава государства по прибытию в город ознакомился с ходом ремонтных работ на переходе через дамбу ГЭС в Запорожье. После этого он дал задание Сироте до 15 октября завершить реконструкцию автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС

Однако во время общения с Зеленским Сирота отметил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По словам Сироты, для этого требуется разрешение городского совета.

"Мы приедем 15 октября. Будем проверять. Договорились?" - cказал президент, на что чиновник ответил положительно.

Но Зеленский задал еще один вопрос: "А если нет?". На это директор "Укргидроэнерго" заявил, что в таком случае напишет заявление об увольнении.

Отмечают, что заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО "Укргидроэнерго", исполнители - ОАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж" и ООО "Интехстрой".

Как сообщал "Апостроф", во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым.