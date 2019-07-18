Зеленский не смог выговорить "сложное" слово на заседании нацсовета: видео

В четверг, 18 июля, во время заседания национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент Владимир Зеленский не смог выговорить название государственного концерна "Укроборонпром".

Заседание транслировалось на Youtube канале "Громадське Телебачення".

Зеленский рассказывал о достижениях Украины в сфере борьбы с коррупцией и привел в пример ситуацию с "Укроборонпромом", однако во время его речи произошел небольшой конфуз.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", – сказал президент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцев впечатлила идея президента Владимира Зеленского по отмене коммунальных платежей для пенсионеров.