За три дня до выборов у президента заявили о коалиции с "Батькивщиной"

Президентская партия "Слуга народа" готова к коалиции с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина".

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил первый помощник президента Сергей Шефир.

По его словам, партия Владимира Зеленского точно не будет объединяться в новой Раде с партией Порошенко.

"С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", - заявил Шефир.

Он также добавил, что "Слуга народа" готова к коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука, если та попадет в парламент.

"Мы надеемся, что он попадет в Раду. Мы всегда хотели "в коалицию с Вакарчуком" и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании", - добавил Шефир.

Напомним, согласно последним социологическим опросам в Раду проходят 5 партий - "Слуга народа", "Родина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".