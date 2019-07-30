RU  UA  EN

вторник, 30 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 июля

18:32
На популярном украинском курорте зафиксирована вспышка опасной болезни
18:12
Домечтались: в сети на фото показали провал очередного турсезона в Крыму
18:03
У Зеленского сделали важное заявление о досрочных местных выборах
18:00
С прицелом на "Оскар": в Украине начали съемки фильма о Чернобыле
17:56
Как после ядерного удара: сеть ужаснули фото ДТП на побережье в Крыму
17:49
Богдан не имеет полномочий для отстранения Кличко - Соня Кошкина
17:45
Где смотреть онлайн Карпаты - Динамо: расписание трансляций
17:34
Как защитить длинные волосы от сухости и выпадения: 3 проверенных способа
17:29
​Задержан экс-замглавы одесской Нацполиции, скрывавшийся от следствия: фото
17:16
Бьет женщин по голове и грабит: в сети опознали опасного вора в Киеве, имя и фото
17:12
​В Украине выросли зарплаты: появились цифры
17:04
​Суд арестовал российский танкер, который блокировал украинских моряков: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоящий "Доцент": сеть повеселила фотожаба с "любовью" Зеленского

вторник, 30 июля 2019, 17:02
переглянути новину українською

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на брифинг главы Офиса президента Андрея Богдана, который тот провел во вторник, 30 июля.

В частности, соратника Владимира Зеленского сравнили с известным персонажем советской комедии "Джентльмены удачи" – уголовником-рецидивистом по кличке "Доцент", которого играл Евгений Леонов.

Стоит отметить, что глава Офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, уже давно стал объектом шуток со стороны пользователей украинского сегмента интернета. В частности, многие замечают, что Зеленский не часто появляется на публике без компании Богдана, некоторые даже дошли до того, чтобы называть главу ОП "настоящей первой леди".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцы бурно обсуждают фото с тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце.

Фотовзгляд

Все галереи
Артем Милевский

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: