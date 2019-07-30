Настоящий "Доцент": сеть повеселила фотожаба с "любовью" Зеленского

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на брифинг главы Офиса президента Андрея Богдана, который тот провел во вторник, 30 июля.

В частности, соратника Владимира Зеленского сравнили с известным персонажем советской комедии "Джентльмены удачи" – уголовником-рецидивистом по кличке "Доцент", которого играл Евгений Леонов.

Стоит отметить, что глава Офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, уже давно стал объектом шуток со стороны пользователей украинского сегмента интернета. В частности, многие замечают, что Зеленский не часто появляется на публике без компании Богдана, некоторые даже дошли до того, чтобы называть главу ОП "настоящей первой леди".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцы бурно обсуждают фото с тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце.