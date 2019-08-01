Депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко, которая не имеет высшего образования и ранее вела аморальный образ жизни, угрожает расправой тем, кто выдает подробности ее прошлого.

Об этом написала Nina Boich в Facebook.

"Еле школу на тройки закончила, 66 округ, образование колледж, бухгалтер. Опыт работы- контролёр газовых счётчиков (по домам показания снимала), немного посидела в собезе на документации. В прошлые выборы вдруг от регионалов возглавила территор. изб. комиссию, 3 детей от разных людей. Не замужем. Не работает, бизнеса нет", - цитирует автор поста слова источника.

Также, по ее словам, Грищенко последние годы работала домработницей у представителя "Опоблока" и рассказывала, что состоит с ним в интимных отношениях.

Народная избранница очень переживает за свою "репутацию", так как угрожает каждому, кто плохо о ней отзывается.

"В понедельник после выборов уже прибежала на работу к моей родственнице с угрозами физ расправ - "Я тебя закопаю! Ты не знаешь, кто за мной стоит! Ходи и бойся! О детях своих подумай!"", - цитирует Nina Boich источник, который из-за угроз предпочел не называться.

Напомним, выдвиженка партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко победила в 66 округе, где было 19 кандидатов. За нее проголосовали 22 696 избирателей, 28,75%.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция ЦИК на скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа".