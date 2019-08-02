У одесского экс-топа Нацполиции нашли тайные богатства

Вокруг дела с задержанием бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина разгорелся новый коррупционный скандал.

О его деталях сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"По результатам полной проверки декларации бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина за 2017 год Национальное агентство выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру супруги, принадлежащих им на праве собственности, а также отметил недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы детали скандала с коррупцией топ-чиновников полиции в Одессе.

Также всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области Дмитрия Головина.