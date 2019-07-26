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Опубликованы детали скандала с коррупцией топ-чиновников полиции в Одессе

пятница, 26 июля 2019, 17:04
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Появились неожиданные скандальные подробности в деле о задержании бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Ими в Facebook поделился журналист Юрий Бутусов.

"Экс-заместитель начальника полиции Одесской области Константин Гейко скрылся от ареста и объявлен в розыск. Гейко объявлено подозрение НАБУ и САП по делу об исчезновении в 2017-м году семи контейнеров с сигаретами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, и затем исчезли. По этому делу задержан экс-начальник полиции Одесской области генерал 3-го ранга Дмитрий Головин", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области. В частности, речь идет о хищениях на несколько миллионов долларов.

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