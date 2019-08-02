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Важных дел в стране нет: соцсети обсуждают признание Богдана об отставке

пятница, 02 августа 2019, 13:25
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Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил комментарий главы государства о том, что написал заявление об увольнении ранее.

Об этом сам Богдан написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в команде президента Зеленского нет людей, которые будут держаться за должность, то есть такое заявление есть не только у него.

"Мы все написали заявления об увольнении. За кресло не держимся", - написал он.

В то же время в комментариях к публикации пользователи соцсетей разделились. Кто-то похвалил Богдана и команду президента за "троллинг" журналистов из-за того, что те якобы берут информацию из непроверенных источников, а кто-то - раскритиковал его и главу государства за информационный "пузырь" и долгое молчание относительно заявления.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Богдан действительно написал заявление на увольнение с должности руководителя ОПУ, однако сделано это было на случай, если тот не справится со своими задачами. Подписывать заявление Богдана президент пока не планирует.

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